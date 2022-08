RC Lens : Sotoca rigole de sa performance énorme face à Brest

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

« Mon dernier triplé ? C’était en DH, il y a 15 ans avec mon club Football Union Narbonne. Donc en pro, c’est mon premier. Et c’est magique de le mettre ici. C’est exceptionnel quand vous entendez le public, à la sortie aussi c’était fort. Je suis très fier par rapport à ça et je les en remercie encore », a expliqué le Narbonnais, tout sourire.

« Oui, je loupe ce penalty mais ça arrive. Je me suis vite reconcentré sur mon match, je n’ai pas trop douter même si ça fait toujours chier de louper un peno. Mais l’important, c’était de réagir », a-t-il glissé, avant de revenir sur son exploit :

Auteur d'un triplé pour son premier match de la saison, Florian Sotoca a été le grand bonhomme de la victoire du RC Lens face au Stade Brestois (3-2) ce dimanche. L'attaquant de 31 ans, qu'on n'attendait pas aussi efficace et qui se retrouve (déjà) dans l'équipe-type de Ligue 1, a rigolé de sa performance XXL, lui qui s'est même offert le luxe de manquer un penalty qui lui aurait offert un quadruplé.

Sotoca revient sur son exploit

