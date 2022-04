RC Lens : Sotoca se confie sur son rôle au sein du groupe

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Le RC Lens réalise une très bonne saison en championnat. Les Sang et Or dépassent toutes les attentes en Ligue 1 et se retrouvent en course pour aller décrocher une place européenne pour l'année prochaine. Le groupe lensois a trouvé un bon équilibre cette saison. Florian Sotoca, important dans la rotation, en est un parfait exemple.

L’attaquant du RC Lens s’est exprimé sur son rôle au sein du club : « Je donne tout pour mon club. Ça réussit bien à l’équipe et je prends énormément de plaisir à jour avec mes coéquipiers. S’il faut défendre un peu plus, je le fais avec plaisir. Que je marque ou qu’un autre soi décisif, ce n’est pas un problème. Il faut continuer dans cette voie. Les valeurs du RC Lens sont aussi les miennes. Tous les matins je me lève en me disant que j’ai envie de progresser, tous les jours je me dis que je dois progresser pour m’améliorer. »

Adam Duarte

Rédacteur