RC Lens - Stade de Reims (2-0) : la punchline de Haise après la victoire

En supériorité numérique durant un peu plus de 45 minutes de jeu, le RC Lens a logiquement battu ce vendredi le Stade de Reims (2-0), en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Quelques minutes après la rencontre, Franck Haise s'est exprimé au micro d'Amazon Prime Vidéo.

"Le carton rouge et le pénalty nous fait basculer en tête à la pause. Et après, on a bien maîtrisé la deuxième période, on a eu la réussite de marquer le deuxième but assez vite. Ça a de nouveau facilité les choses", a analysé l'entraîneur des Sang et Or avant de livrer son sentiment sur la place de dauphin qu'occupe son équipe au classement. "Je préfère être un requin qu'un dauphin. On est deuxième, on va goûter ce plaisir parce qu'il faut le goûter mais on ne se prend pas pour d'autres."

🏁 Le Racing enchaîne ! Toujours appliqués, parfois pétillants, les Artésiens ont livré une copie fluide et passeront la trêve à une confortable seconde place du championnat !@RCLens 2⃣-0⃣ @StadeDeReims



⚽️ @a_kalimuendo (45' sp, 52')#RCLSDR pic.twitter.com/fm2TGcKWlG — Racing Club de Lens (@RCLens) October 1, 2021