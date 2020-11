RC Lens – Stade de Reims (4-4) : Haise explique les coups de mou de ses cadres défensifs

Après un début de saison canon, plusieurs cadres défensifs de l'effectif du RC Lens ont paru en dedans lors du match nul spectaculaire face à Reims (4-4). Lundi, dans l'émission Tribune Nord sur France-Bleu Nord, Franck Haise est monté au front pour défendre deux de ses joueurs : Facundo Medina et Jean-Louis Leca, très critiqués après leur match raté.

Medina gêné par un problème au genou

« Facundo a fait un début de saison de très très bon niveau. Je le savais car je souhaitais le recruter. Sur les dernières semaines, à cause d'un petit problème au genou, il a eu moins de séances. Peut-être un peu moins d'intensité dans son jeu que d'habitude face à Reims. Maintenant c'est un joueur qui est pétri de qualités et qui doit encore élever son niveau de concentration et d'exigence pour aller plus loin », a plaidé le technicien.

Oui, Leca a beaucoup souffert du Covid mais...

Quant à savoir si le Covid a diminué Leca, Franck Haise n'a pas voulu rentrer dans ce débat : « Je ne vais pas répondre à la place de Jean-Louis. Je connais son exigence. Il a fait une faute de mains et ce n'est pas le genre à se chercher d'excuses. Oui, il faisait bien partie des joueurs touchés par le Covid et il faisait partie des deux ou trois jours les plus touchés. Il s'est beaucoup moins entraîné sur les 15 derniers jours. Après, lui comme moi, on ne va pas se chercher d'excuses. Il aurait pu et pourra toujours faire des fautes de mains même en pleine possession de ses moyens. Cela fait partie du foot ». Message passé.