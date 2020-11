RC Lens – Stade de Reims (4-4) : le derby OL – ASSE sert d'argument à Haise contre la VAR

Dimanche, le RC Lens a arraché le point du nul sur sa pelouse de Bollaert face au Stade de Reims (4-4). Un résultat inespéré compte-tenu du scénario du match (4-2 pour les Champenois à la 89e minute) qui aurait pu se transformer en victoire si l'arbitre Monsieur Léonard n'avait pas invalidé après consultation de la VAR un penalty qu'il avait initialement sifflé.

« La règle est d'une complexité folle »

Sur France Bleu Nord, dans l'émission « Tribune Nord » lundi, Franck Haise avait encore du mal à digérer cette décision : « S'il y a quelqu'un qui comprend, il faudra m'expliquer. J'ai regardé Lyon – Saint-Etienne (2-1) le soir. Si ça avait été Monsieur Letexier (l'arbitre du derby a sifflé une main discutable de Jean Lucas, NDLR), on aurait gagné le match. Au moins, on aurait eu le penalty. Mais leurs règles sont tellement compliqués que les arbitres ne s'y retrouvent pas... »

Pour autant, le coach des Sang et Or en veut davantage aux règlements qu'aux arbitres : « On peut toujours trouver toutes les excuses possibles. Moi j'ai du mal à comprendre les variantes qu'il y a, avec la VAR, sur les penaltys sifflés, parfois pas... La règle est d'une complexité folle et je pense que c'est compliqué pour tout le monde, arbitre y compris, de s'y retrouver... » Dans cette même émission, Franck Haise a également déploré le grand nombre de cartons jaunes pris par les siens depuis le début de saison.