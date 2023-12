RC Lens - Stade de Reims : Lens enchaîne et poursuit sa remontada, les notes des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Le RC Lens s’est imposé ce samedi sur sa pelouse face au Stade de Reims (2-0). Les Sang et Or ont pourtant été dominés dans l’ensemble de la partie mais ont fait la différence par l’intermédiaire de Wesley Saïd (43e) et Oscar Cortes (75e). Voici nos notes accordées aux joueurs lensois pour cette rencontre.

Les notes des joueurs du RC Lens

Brice Samba (6) : Tout ce que le gardien français a eu à faire durant ce match, il l’a bien fait.

Abdukodir Khusanov (5) : Profitant des absences de Jonathan Gradit et Facundo Medina pour être titulaire, l’Ouzbek a fait quelques mauvais choix mais s’est montré plutôt solide dans l’ensemble.

Kevin Danso (6) : Comme souvent, l’Autrichien a été impérial du début à la fin.

Massadio Haïdara (4) : Tout au long du match, le Malien a été malmené par les Rémois, surtout par Junya Ito.

Ruben Aguilar (7) : À l’origine du premier but inscrit par Wesley Saïd et passeur décisif sur le but d’Oscar Costes, l’ancien Monégasque, qui a une nouvelle fois eu une grosse activité sur son couloir droit, a été décisif.

Neil Al Aynaoui (5) : Match sans relief pour le Marocain.

Salis Abdul Samed (5) : Le Ghanéen a fait le travail de l’ombre défensivement mais a été transparent offensivement.

Przemyslaw Frankowski (4) : Le jeu lensois ayant penché plus à droite, le Polonais a été assez peu servi et s’est montré imprécis dans ses passes. Remplacé par Faitout Maouassa (88e).

Adrien Thomasson (4) : L’ancien joueur du FC Nantes a beaucoup couru mais a été discret, touchant assez peu de ballons. Remplacé par Oscar Cortes (65e).

Angelo Fulgini (6) : Remportant tous les duels qu’il a eu à disputer (5/5), l’ancien Angevin a été intéressant par séquence. Remplacé par David Pereira Da Costa (65e)

Wesley Saïd (6) : Titulaire à la pointe de l’attaque lensoise, l’ancien Toulousain s’est montré décisif, profitant d’une mésentente entre Yehvann Diouf et Joseph Okumu pour marquer dans le but vide le premier but du match. Hormis cela, et c’est déjà beaucoup, il n’a pas fait grand chose d’autre. Remplacé par Morgan Guilavogui (65e).

🏁 𝑼𝒏 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆̀𝒔 𝒎𝒆́𝒓𝒊𝒕𝒆́ ! 💪



Solidaire et réaliste aux moments-clés du match, le Racing soigne sa dernière sortie de l'année à Bollaert avec une victoire aboutie. Il est désormais invaincu depuis 1⃣1⃣ matchs dans l'élite 👏@RCLens 2⃣-0⃣ @StadeDeReims#RCLSDR pic.twitter.com/CD3dMudP9K — Racing Club de Lens (@RCLens) December 16, 2023

