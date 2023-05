RC Lens – Stade de Reims : les Sang et Or font le boulot, voici l’homme et le flop du match !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Homme du match :

Seko Fofana - (7/10) : Le milieu de terrain a mis une belle intensité durant la rencontre comme à son habitude. Solide dans les duels, le capitaine du RC Lens a fait mal aux Rémois ce vendredi soir. C’est lui qui a donné l’avantage à son équipe grâce à une jolie frappe.

𝟮 𝗜𝗡 𝟮 🔥



Seko Fofana scores in back-to-back home games for his 6th league goal this season 🇨🇮 pic.twitter.com/e03Dokb8O5 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 12, 2023

Le Flop :

Kevin Danso - (1/10) : L’Autrichien est passé à côté de son match. En début de match, le défenseur lensois écope d’un carton rouge après une faute dans la surface. Logiquement exclu, son équipe concède un but sur pénalty par sa faute.

La note :

Note du match (6/10) : Un match avec une belle intensité ! Les Rémois ont raté l’opportunité de marquer le 2e but, ils n’ont pas réussi à profiter de l’exclusion de Kevin Danso en première période. Les Lensois n’ont rien lâché, ils ont profité des erreurs des coéquipiers de Balogun pour revenir au score et faire la différence. Trois points décisifs pour les Sang et Or dans la course à la Ligue des Champions.