RC Lens – Stade de Reims : Seko Fofana est bien de retour !

Après deux matches reportés pour cause de Covid-19, le RC Lens retrouve les terrains ce dimanche (15 heures, sur Téléfoot Stadium 1) avec la réception du Stade de Reims. Il y a quelques minutes, Franck Haise a dévoilé son groupe pour le match.

Comme annoncé, Isiagga Sylla et Seko Fofana font bien leur retour. Clément Michelin, Yannick Cahuzac et Jonathan Gradit sont suspendus, Cheick Traoré est toujours blessé et Ignatius Ganago en phase de reprise.

Sur ce match, Franck Haise a décidé de se passer des services du 3e gardien Didier Desprez, des défenseurs Zakaria Diallo et Aleksandar Radovanovic ainsi que d'Adam Oudjani.

Le groupe complet :