RC Lens – Stade de Reims : une histoire de pénalty à la pause !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Les Sang et Or ont raté leur entame, ça fait 1 à 1 face au Stade de Reims à la pause. À 10 à la suite de l’expulsion de Danso, les Lensois ont réussi à égaliser grâce à un pénalty Frankowski. Le club du Nord a une mi-temps pour faire la différence. 📌 Les stats de cette première période 👉 https://t.co/loojzXHKaf#RCLSDR pic.twitter.com/6xDwnjnb3O — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 12, 2023

Thomas Salis

Rédacteur