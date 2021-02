RC Lens - Stade Rennais (0-0) : Pierre Ménès torpille les Rennais et confirme une limite lensoise

Zapping But! Football Club RC Lens : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Sang et Or

La montagne a accouché d’une souris. C’est le triste résumé qu’on peut faire suite au choc attendu entre le RC Lens et le Stade Rennais hier à Bollaert, entre deux équipes de haut de tableau bien décevantes dans le jeu (0-0). Le système tactique de Julien Stéphan a annihilé les vélleités offensives des Sang et Or, déjà sans Gaël Kakuta laissé au repos. « Ils ont bien étudié ce qu’on faisait. C’est une marque de reconnaissance pour nous », a glissé beau joueur Franck Haise après la rencontre.

Pierre Ménès confirme que l’absence de Kakuta a pesé du côté du RC Lens. « On a eu droit à une purge effroyable entre Lens et Rennes. On savait que les Sang et Or éprouveraient des difficultés dans la créativité avec l’absence de Kakuta, alors les joueurs de Haise sont restés fidèles à leurs principes en se montrant organisés derrière et en essayant de jouer vite vers l’avant. Mais à part la triple occasion du début de match triplement arrêté par Gomis et un centre-tir de Michelin sur le poteau, il n’y a rien eu », a-t-il analysé sur son blog.

« La saison des Rouge et Noir prend des contours très décevants »

Le consultant de Canal+ a surtout pesté contre la prestation très décevante du Stade Rennais en terme de jeu. « Que dire de la prestation rennaise ? Que dire d’une équipe qui a joué la Ligue des Champions, qui vise clairement une place en Coupe d’Europe ? Comment peut-on aller jouer chez un promu qui a d’immenses difficultés à domicile avec aussi peu d’ambition, avec une tactique calquée sur celle des Lensois ? Le néant offensif des Rennais depuis plusieurs journées est problématique, a-t-il tonné. OK, Guirassy reprenait tout juste mais Terrier est fantomatique, Doku continue à vouloir se dribbler tout seul, Hunou n’est pas rentré, Niang est de nouveau à la cave… La saison des Rouge et Noir prend des contours très décevants. »