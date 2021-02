RC Lens, Stade Rennais : Haise et Stéphan auraient un point commun à l'origine de leur succès

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Ce mardi, France Football consacre deux pages à la réussite de Franck Haise au Racing Club de Lens. En un an, le Normand a réussi à hisser les Sang et Or en Ligue 1 (même s'il n'a dirigé que deux matches avant la coupure liée à la Covid-19) avant de leur assurer un maintien tranquille. Gilles Rampillon, ancien directeur du centre de formation du Stade Rennais, qui a travaillé avec Haise et Julien Stéphan, confirme que les deux hommes ont un point commun.

"Les jeunes, il faut les aimer"

"Je cherchais un éducateur formateur dans l’âme, a expliqué Rampillon au sujet de Haise dans France Football. J’ai été séduit dès notre premier entretien sur pas mal de points, sa volonté de saisir l’opportunité d’entrer dans un club pro et son désir de faire progresser les jeunes, un peu comme un Julien Stéphan. Les jeunes, il faut les aimer, les valoriser, ne pas toujours leur dire que c’est bien. Il avait cette capacité à les faire fonctionner ensemble. Ses qualités d’adaptation, sa faculté à faire progresser l’individu et l’équipe font qu’en tant que directeur de la formation à l’époque, je ne peux que louer ses qualités."

Les supporters sang et or espèrent que Franck Haise poussera le mimétisme avec Julien Stéphan jusqu'à remporter la Coupe de France, comme le technicien breton en 2019…