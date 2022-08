RC Lens - Stade Rennais : Haise savoure, Genesio pointe du doigt les manques de son équipe

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Emmené par un grand Seko Fofana, auteur d'un superbe but, le RC Lens s'est imposé ce samedi sur sa pelouse face au Stade Rennais (2-1), à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1. C'est donc un Franck Haise heureux qui est apparu en conférence de presse d'après-match.

"C'est évidemment un bon début de saison"

"Je suis heureux de ce que nous avons fait ce soir (samedi), même si la première période était tactique, assez fermée. Les deux équipes fermaient bien les espaces. Elle était toutefois intense. Je voyais les occasions s'enchaîner en début de deuxième période, sans que l'on marque. Je ne savais pas si nous pourrions tenir le rythme. Nous avons eu un contrecoup physique, certainement car nous avons un peu reculé à 2-0. Nous aurions dû marquer avant. C'est évidemment un bon début de saison. Monaco et Rennes jouent l'Europe tous les ans. Il fallait se mettre au niveau, et essayer de le dépasser. Dès demain (dimanche), il faudra se focaliser sur Lorient et Reims."

L'entraîneur rennais, Bruno Genesio, a lui aussi livré son sentiment sur cette rencontre, pointant du doigt les trop nombreuses défaillances de son équipe. "Je pense que nous avons eu une première période équilibrée. Nous aurions dû mieux faire à la récupération. Nous avons eu beaucoup de déchet technique. En deuxième période, nous ratons 25 minutes. Cela nous coûte deux buts. Puis, après, nous avons des opportunités pour revenir au score. Nous avons beaucoup trop subi en début de deuxième mi-temps, mais nous avons su revenir dans la partie en se créant des occasions nettes. Il y a eu une réaction intéressante à 0-2. Nous n'avons pas suffisamment bien ressorti les ballons après la récupération. Nous avons manqué de justesse. Nous avons parfois trop porté le ballon. En première période, nous avons bien appliqué ce que nous voulions faire sans ballon, mais pas suffisamment avec ballon. Nous avons manqué de maîtrise et de confiance pour faire mieux avec le ballon, et pour mettre davantage en difficulté cette équipe lensoise. Bizarrement, nous avons été davantage libérés à 0-2."

