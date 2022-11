RC Lens, Stade Rennais : la Belgique en danger, Openda et Doku appelés à la rescousse !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Battue par le Maroc (0-2), la Belgique va devoir batailler pour voir les huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar à l'occasion d'un choc jeudi prochain face à la Croatie. Déjà contesté, Roberto Martinez fait face à un vent de critiques sans précédent chez les supporters des Diables rouges.

Il faut dire que beaucoup ne comprennent pas que Loïs Openda (RC Lens), Jérémy Doku ou encore Arthur Theate (Stade Rennais) cirent le banc dans cette équipe de trentenaires en fin de cycle.

Sur Twitter, beaucoup réclament les Belges de Ligue 1 dans le onze, eux qui arrivent en forme à l'image d'un Openda buteur face à l'Egypte lors du dernier match de préparation et qui se contente aujourd'hui de cirer le banc derrière un Michy Batshuayi pas au niveau et un Romelu Lukaku à court de compétition...

Et en attendant De Ketelaere, Doku, Openda, Faes, Theate, tous sur le banc ! Parce qu’il préfère mettre des retraités dans le 11 de base… Il va crever seul avec ses convictions ce mec — Héloze (@Hell_o_ise) November 27, 2022

Je vous jure que dans la sélection on a des putains de guerriers ( DOKU, TROSSARD, THEATE, FAES, OPENDA,…) MAIS MARTINEZ LE HIJO DE PUTA RESTE BLOQUÉ DANS LE PASSÉ — DMG (@talibandzeub) November 27, 2022

Avant la coupe du monde Tous le monde tombais sur Debast .. Quand on voit ca il n'aurais pas fait tache ! Tous comme openda doku et onana .. Martinez DOIT partir qu'elle coach résisterais a ca ! On as besoin de renouveau @RoyalBelgianFA @RTBFsport — Aurelebelge (@Aurelebelge) November 27, 2022

La logique de Martinez Hazard au top contrôle le milieu, Onana monstrueux . Et tu mets Tielemans qui a juste marquer 2 tirs de loin en club , Mertens qui est à la retraite . Et tu as Trossard , Openda , Theate et Faes qui explose dans leur club .Voilà Wilmots aurait fait mieux!! — Wingless (@wingless20) November 27, 2022

Patience. On ne gagne pas sans un grand #EdenHazard, comme il le dit lui-même. Encore 25 matches et il aura le niveau de Trossard.

Openda, lui, attendra le décès de Batshuyai qui cherche son cerveau et son contrôle de balle derrière les défenseurs en hors-jeu.#BelMar #DevilTime pic.twitter.com/trwvyDIRW7 — Jacques Moriaux (@Jacques_Moriaux) November 27, 2022

Openda, Trossard, Faes, Doku, Theate, mais ça te fait rentrer Mertens 1620 ans et Lukaku 10 minutes alors que Batshuayi à part être hors jeux à chaque touche de balle ne sert à rien. Je l'avais dit avant même le début de la CDM qu'on allait être naze si on gardait Martinez — 𝐴𝐾𝑂𝑂𝐿𝑇 🐝🇧🇪 (@Akoolt_) November 27, 2022