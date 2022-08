RC Lens : le groupe de Haise pour le Stade Rennais est tombé !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Troisième de Ligue 1 après trois journées, le RC Lens accueille le Stade Rennais, ce samedi (21h), au stade Bollaert-Delelis. Pour cette rencontre, l’entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a convoqué le même groupe qui s'était imposé le week-end dernier sur la pelouse de l'AS Monaco (4-1). Le groupe du RC Lens : Leca, Samba - Machado, Danso, Wooh, Medina, Cabot, Haïdara, Gradit, Frankowski - Berg, Fofana, Poreba, Pereira Da Costa, Abdul Samed, Kakuta - Sotoca, Ganago, Saïd, Openda. J-1 avant #RCLSRFC 🔥



Voici les 2⃣0⃣ Sang et Or convoqués pour affronter le Stade Rennais FC demain au stade Bollaert-Delelis 👊



➡️ Franck Haise dispose d'un groupe identique au week-end dernier.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/kXr4rwckyH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 26, 2022

Pour résumer Pour la réception du Stade Rennais, ce samedi (21h), comptant pour la quatrième journée de Ligue 1, l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a retenu un groupe de 20 joueurs.

Fabien Chorlet

Rédacteur

