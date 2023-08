RC Lens - Stade Rennais : les compos officielles

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Le RC Lens et le Stade Rennais vont clôturer, ce dimanche (20h45) à Bollaert, la deuxième journée de Ligue 1. Un match qui comptera à coup sûr dans la course à l’Europe. À une heure du coup d’envoi de ce choc, les onze de départ alignés par Franck Haise et Bruno Genesio ont été dévoilé.

RC Lens :

#RCLSRFC, c'est dans une heure 🔥



Découvrez 𝐥𝐞 1⃣1⃣ 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐨𝐫 qui débutera la rencontre face au @staderennais !



➡️ Adrien Thomasson retrouve une place de titulaire.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/jQg0w3MnfO — Racing Club de Lens (@RCLens) August 20, 2023

Stade Rennais :

👥 La composition des Rouge et Noir pour défier Lens. 🔴⚫️



📺 Les buts en quasi-direct sur l’appli @FreeLigue1 : https://t.co/WPcOrfhdEw#ToutDonner pic.twitter.com/6YikZuOj8l — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 20, 2023

Podcast Men's Up Life