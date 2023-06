RC Lens, Stade Rennais - Mercato : un milieu à 15 M€ chipé à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La Ligue 1 veut profiter de la situation des Girondins. En attendant les suites de l’affaire de Bordeaux-Rodez, les Girondins se préparent à un autre rendez-vous très important dans les prochains jours, celui de la DNCG. Une chose est certaine, le club de Nouvelle-Aquitaine va devoir vendre pour rester dans les clous et ça les cadors de Ligue 1 le savent. Auteur d’une saison plutôt intéressante sous le maillot des Girondins, Dilane Bakwa aura marqué 5 buts et délivré 7 passes décisives en 35 matchs de Ligue 2. Le jeune ailier de 20 ans est logiquement observé par plusieurs clubs dont le RC Lens et le Stade Rennais selon les informations de France Bleu. Le jeune français serait également dans les papiers d’un club allemand. 12 à 15 millions d’euros attendus Pour ces deux joueurs, Dilane Bakwa et Junior Mwanga, les Girondins de Bordeaux attendraient jusqu'à 12 et 15 millions d'euros selon la même source. Un montant important qui pourrait soulager les finances des Bordelais. Reste à savoir si Gerard Lopez réussira à bien vendre ses deux éléments, affaire à suivre…

