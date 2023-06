Girondins - Rodez : Annecy contre-attaque et réclame une Ligue 2 à 21 clubs

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Officiellement relégué en National 1 à la suite de la décision de la commission de discipline de LFP sur le match entre les Girondins de Bordeaux et Rodez (0-1), Annecy a publié ce mardi un long communiqué pour annoncer notamment qu'il allait saisir le CNOSF, mais aussi le procureur de la République afin de lancer une procédure pour "corruption sportive active et passive" à l'encontre de Rodez et de son milieu de terrain, Lucas Buades. Par ailleurs, le club haut-savoyard, a demandé au conseil d'administration de la LFP de faire passer la Ligue 2 à 21 clubs la saison prochaine et donc d'être maintenu.