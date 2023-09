RC Lens : vers une surprise inédite à Strasbourg et une pluie de bonnes nouvelles avant Arsenal !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Changement de programme pour le choc entre le RC Strasbourg et le RC Lens ? Si Eric Wattellier a été désigné arbitre du match de ce vendredi (21h), il est possible qu’il ne le soit finalement pas ! Et pour cause, l’officiel a été touché à une cuisse et est sorti sur blessure au bout de deux minutes du match entre le LOSC et le Stade de Reims hier (1-2).

Arsenal décimé à Lens ?

Si on n’en sait pas encore plus sur la gravité de sa blessure, Lensois.com fait savoir qu’on peut s’attendre à voir un autre arbitre être appelé pour officier à la Meinau. Par ailleurs, Arsenal compte une pluie d’absents pour le choc contre le RC Lens, mardi en Ligue des champions (21h). Bukayo Saka a ainsi rejoint d'autres noms éclopés à l’infirmerie comme Leandro Trossard, Gabriel ou Thomas Partey. Tous ceux-là sont très incertains pour affronter les Sang et Or.

Podcast Men's Up Life