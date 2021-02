RC Lens : Sylla, Badé... Franck Haise justifie ses choix tranchés

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Ces dernières semaines, Franck Haise a peu utilisé Issiaga Sylla, pourtant titulaire en début de saison au poste de piston gauche au RC Lens. En conférence de presse avant le match de Rennes, le technicien s'est expliqué sur ce choix qui en a surpris plus d'un. Un choix dicté par la concurrence de Massadio Haïdara et du jeune Ismaël Boura (sorti du groupe demain contre les Bretons).

Sylla victime de la concurrence

« Quand un joueur est un peu moins performant alors que les deux autres le sont, je les fais jouer. On a eu cette discussion, très franche, et je sais qu’il l’a entendue. Je revois de nouveau ce que je dois voir à chaque séance. Des fois, ça ne se joue pas à grand-chose, ça peut être un peu moins de concentration, d’engagement et quand il y a beaucoup d’intensité à l’entraînement et de concurrence, il suffit d’être inconsciemment un peu en dessous… », a-t-il fait savoir.

Badé n'était pas encore remis de sa blessure

Concernant les absences de Loïc Badé sur les deux derniers matches, Franck Haise évoque cette fois-ci le fait que son patron de défense n'était pas encore à 100% de ses moyens après sa blessure : « Dans une série de 5 matches, même si je n’ai fait de changement entre les 2 derniers, on va avoir besoin de fraicheur sachant que 16 à 18 joueurs postulent à être titulaire. De plus, Rennes n’a pas joué le premier match de la série (report de son match à Marseille samedi dernier), on aura donc besoin de fraicheur et Loïc peut faire partie du turnover ». Le capitaine Yannick Cahuzac est également dans ce cas de figure...