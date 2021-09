RC Lens : tensions direction - supporters après les incidents face au LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le Racing Club de Lens a décidé de montrer l'exemple au football français en prenant des mesures fortes à l'encontre des supporters ayant pénétré sur la pelouse de Bollaert samedi dernier pour en découdre avec leurs homologues lillois. Le directeur général sang et or, Arnaud Pouille, a expliqué que la centaine d'ultras concernée serait frappée de "mesures commerciales graduées allant de 9 à 36 mois". En gros, il n'auront plus accès au stade pour une durée déterminée.

La Voix du Nord nous apprend ce samedi que l'annonce de ces mesures aux groupes de supporters n'a pas du tout plu. "Des mesures fortes que les responsables de sections ont parfois eu du mal à entendre lors des deux réunions, tendues, organisées mercredi en présence du président, Joseph Oughourlian, puis jeudi. Mais le RCL a maintenu une fermeté nécessaire." Et ainsi montré le chemin à suivre à ses homologues niçois, lillois, lyonnais, marseillais, etc.

Un exemple à suivre ! @RCLens @LFPfr @Ligue1UberEats RT @lequipe Arnaud Pouille (Lens) : « 9 à 36 mois d'interdiction » de stade pour les supporters ayant envahi la pelousehttps://t.co/h7QNvnfcpP — johan gerbault (@Johan26Ger) September 25, 2021