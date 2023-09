RC Lens : on en sait plus sur la blessure d'Andy Diouf

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Andy Diouf, le nouveau milieu de terrain du RC Lens, a rejoint Clairefontaine lundi, mais il a quitté le rassemblement des Espoirs et est forfait pour les matches contre le Danemark et la Slovénie. Thierry Henry est revenu sur sa blessure, sur le site de la FFF.

"Il y a un respect avec le coach Franck Haise et moi"

« Il est arrivé avec un petit pépin physique qui a pas très bien évolué, on ne va pas le mettre en difficulté. Il y a un respect avec le coach Franck Haise et moi, ça s’est bien passé. On regardera si on a besoin de convoquer quelqu’un en plus ou pas, mais pour l’instant cela nous convient comme ça », a expliqué l'ancien monégasque.

