RC Lens : Thomasson met en garde le PSG et l'OM

Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La fin de saison s'annonce très excitante pour le RC Lens. Pour peu que le PSG perde ce soir à Nice, les Sang et Or débarqueraient au Parc des Princes samedi prochain avec seulement trois longueurs de retard. Et donc la possibilité de rejoindre les Parisiens à la 1ère place du classement. La semaine suivante, ils recevront Monaco avant d'accueillir l'OM lors de la 34e journée. Trois chocs contre les quatre premiers lors du prochain mois qui aiguisent l'appétit d'Adrien Thomasson.

"Ça sera une fin de saison assez palpitante"

« Paris, c’est une belle affiche, a déclaré le milieu de terrain au site Lensois.com. C’est toujours une fierté d’aller jouer au Parc, contre ce qui se fait de mieux en France, contre de grands joueurs. On ira là-bas avec beaucoup d’humilité, parce qu’il en faut. On sait que ce sera un match très difficile. Ensuite, on jouera aussi Marseille et Monaco. Ce sont des équipes qui doivent être devant nous au classement. Ça sera une fin de saison assez palpitante et je pense qu’on aura notre mot à dire. »