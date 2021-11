RC Lens : touché face à Troyes, Kalimuendo déjà titulaire avec les Bleuets ce soir ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Touché au pied lors du match entre le RC Lens et Troyes (4-0), Arnaud Kalimuendo va bien. Contrairement à Amine Gouiri ou Melvin Bard, qui ont dû déclarer forfait pour les matchs de l'équipe de France Espoirs (remplacés par le rémois Ekitike et le lyonnais Lukeba), l'attaquant prêté par le PSG à Lens devrait pouvoir tenir sa place.

C'est en tout cas ce qu'a confirmé Sylvain Ripoll à L'Equipe : « Il est apte pour l’entraînement du jour (mercredi) et pour le match, ça ne fait aucun doute ». Kalimuendo est attendu titulaire ce jeudi soir (20h45) face à l'Arménie.

Il devrait être accompagné de l'attaquant lyonnais Rayan Cherki, intéressant lors de ses premières sélections avec les Bleuets le mois dernier.