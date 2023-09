RC Lens - Toulouse : Pierre Ménès déplore une terrible injustice pour Saïd

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens est enfin de retour aux affaires. Après un début de saison calamiteux, les Sang et Or se sont remis dans le sens de la marche mercredi à Séville en Ligue des champions (1-1) avant de glaner leur premier succès en L1, hier, contre Toulouse (2-1). Morgan Guilavogui et surtout Wesley Saïd ont fait trembler les filets de Guillaume Restes. Le premier but lensois fut d’ailleurs un petit chef d’œuvre dans l’esprit de Pierre Ménès. Une prouesse qui restera presque confidentielle...



« Si c’est un autre que Saïd, ce but aurait fait le tour d’Europe »

« Wesley Saïd a marqué un magnifique but, a analysé l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube. Je peux vous dire que si c’est un autre joueur que Saïd, ce but aurait fait le tour d’Europe ! Sinon, on a eu peur que ce match ressemble au récent Lens-Metz (0-1) mais les Nordistes ont su appuyer leurs actions. Avec plus de réalisme, ils auraient pu marquer plus de buts. »

Retour sur ce dimanche de Ligue 1 et en particulier sur le Classique PSG-OM.https://t.co/PWpEKw77G9 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 24, 2023

