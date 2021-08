RC Lens – Udinese (4-1) : Seko Fofana donne déjà rendez-vous au Stade Rennais... et à l'ASSE !

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Grâce à des buts de Wooh, Boura, Banza et Da Costa, le RC Lens s'est mis en confiance avant de débuter sa saison de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Rennais le week-end prochain. Pour ses retrouvailles avec le public de Bollaert, les joueurs de Franck Haise ont montré qu'ils étaient prêts, portés par un public heureux de revenir au stade. Un 12e homme que Seko Fofana a tenu à remercier après la rencontre. « C’était une ambiance magnifique, a déclaré l'ancien de l'Udinese (propos rapportés par Lensois.com). Je suis très content. Dès qu’on est arrivés, on a senti que ça allait être un grand jour. On a fait un très bon match, c’était très bien dans le contenu. »

Et au milieu de terrain, capitaine en l'absence de Yannick Cahuzac ce soir, de se projeter sur le retour de la L1. « J’essaye de me projeter sur la venue de Saint-Etienne avec un stade plein ! Je suis très content. On était très motivé, on avait de la force. On a fait beaucoup de pressing. Avec eux, il y a un plus et j’espère qu’ils vont pouvoir être avec nous toute la saison. Quand j’ai signé, je voyais les choses comme ça. Je suis très heureux et j’espère qu’il y aura encore des moments comme ça. Ça me tenait à cœur de gagner contre mon ancienne équipe. On a respecté l’adversaire, joué les coups à fond. On aurait pu gagner plus largement mais on est heureux. Il y a un match important à venir contre Rennes, à nous de bien nous préparer pour rééditer la performance. »