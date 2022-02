RC Lens : un adjoint de Haise explique les raisons du dérapage sang et or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Dans La Voix du Nord comme dans L'Equipe ce dimanche, le même sujet de préoccupation concernant le RC Lens avant la réception des Girondins de Bordeaux : qu'est-ce qui ne va pas chez les Sang et Or, passés de la 2e place en octobre à la 9e aujourd'hui ? Les deux quotidiens sont unanimes pour dire qu'il ne s'agit pas d'un problème physique. D'ailleurs, LVDN a recueilli le témoignage du directeur de la performance du Racing, Laurent Bessière. Et celui-ci livre une analyse intéressante :

"Au niveau athlétique, on ne constate pas de différences sur les matches. Les données collectives sont à peu près constantes. C'est plutôt une question de timing, de collectif et de discours commun dans le jeu. S'il y a de l'hésitation, qu'on n'est pas dans le timing, qu'on part d'un peu plus loin, on peut paraître moins engagés. On travaille là-dessus à l'entraînement. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'adversité - et nos adversaires travaillent - et le contexte. Il y a aussi des choix technico-tactiques. Le côté insouciant et l'enchaînement des matches nous amènent peut-être à nous livrer un peu moins. Mais les joueurs sont super volontaires, rien ne montre de façon objective qu'ils ne sont plus dans les clous."

A vérifier cet après-midi contre des Girondins avant-derniers du classement. Rien n'est perdu pour les Sang et Or, qui ont certes reculé au 9e rang mais qui ne sont finalement qu'à quatre points de l'Europe...