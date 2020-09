RC Lens : un ancien a craint le pire pour Franck Haise et ses hommes

Il ne faut pas toujours se fier à sa première impression ! Charles Itandje, et sans doute beaucoup de supporters lensois, ont craint le pire après la défaite du Racing à Nice (1-2) lors de la 1ère journée. Surtout que les Sang et Or auraient dû enchaîner avec la réception du PSG. Mais cette rencontre a été reportée d'une semaine, ce qui a laissé le temps à la machine artésienne de se mettre en marche. Trois victoires plus tard, la voilà qui plane dans les hautes sphères du classement, au soulagement de son ancien gardien (2001-07).

"Je me souviens d’avoir vu le match contre Nice, j’ai eu un peu peur. Je me suis dit : « Si toute la saison est comme ça, autant prendre direct le ticket pour la Ligue 2 à partir du mois de décembre ». Depuis, il y a eu un sursaut d’orgueil. Contre le PSG, on ne demande pas à Lens d’être magnifique. Ce sont des points en plus, des points joker."

Gagner la bataille du maintien

Mais si Charles Itandje se félicite du succès de prestige sur le PSG (1-0), s'il a apprécié la dernière victoire contre Bordeaux (2-1), il attend des Lensois qu'ils remportent les matches face aux équipes qui joueront le maintien. "Quand Lens jouera Metz, Strasbourg, c’est dans ces matches-là qu’il faudra marquer le plus de points." Gagner la bataille du maintien, en quelque sorte…