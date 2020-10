RC Lens : un ancien du FC Porto pour suppléer Seko Fofana ?

Le RC Lens ne perd pas de temps. Auteurs d’un début de saison canon en L1 avec une 3e place sur le podium, les Sang et Or préparent le derby du Nord contre le LOSC le dimanche 18 octobre en clôture de la 7e journée de L1. Pour ce faire, Franck Haise pourrait enfin pouvoir compter sur Seko Fofana. L’ancien joueur de l’Udinese est par une blessure récurrente aux ischios-jambiers qui pourrait s’estomper avant le derby. Pour l’instant, ce n’est pas encore le cas mais le Racing a bon espoir.

Boris Enow a marqué des points contre Chambly

En attendant, Haise a opéré quelques tests en amical ce jeudi à la Gaillette contre Chambly (2-0) en incorporant notamment le jeune Boris Enow, milieu de la réserve arrivé de Porto l’été dernier. Le joueur de 20 ans lui a donné satisfaction dans l’entrejeu.

« Il y a des garçons comme Boris que je souhaitais voir. On a perdu Manu Perez a la fin du mercato, Charles Boli n’est pas encore prêt même si je pense que ça va rentrer dans l’ordre. Il faut donc regarder les options au sein du club, on a des bons jeunes, assure le coach du RC Lens dont les propos sont relayés par Lensois.com. La marge est importante avec la Ligue 1 mais ce serait dommage de ne pas les essayer en amical. Comme il y a eu des départs et notamment au milieu avec Manu, il y a certainement des jeunes de la réserve qui viendront un peu plus régulièrement avec nous même si là on avait Cheick Doucouré en sélection, alors que Seko Fofana et Charles Boli ne sont pas encore dans le groupe. On a du monde, mais c’est l’occasion de les voir à l’entrainement et si on peut leur donner du temps de jeu, il faut qu’ils en profitent pour me montrer où ils en sont. Ils ont montré presque tous des choses intéressantes. Boris a mis un peu de temps dans le premier quart d’heure à trouver les bons positionnements, mais c’est un système un peu différent pour lui, après il a montré des choses intéressantes. »