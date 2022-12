RC Lens : un ancien du LOSC et de l'OM livre la clef du choc face au PSG

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Demain soir, la 17e journée de Ligue 1 offrira un vrai choc entre le PSG, leader invaincu du championnat, et son dauphin lensois. Tout Bollaert espère voir chuter la danseuse des Qataris, qui sera privée de Neymar, suspendu, et de Lionel Messi, qui n'en finit plus de fêter son titre de champion du monde au pays. Pour La Voix du Noir, l'ancien Marseillais formé à Lille Benoît Cheyrou, désormais consultant pour beIN, a livré les clefs de la partie pour les Sang et Or. "Il faut rester dans la continuité. Il y a du bon travail d'effectué depuis plus de deux ans. La défense à trois, l'animation, le pressing haut... Ça a encore été le cas à Nice en première période, avec du mouvement, des permutations... Il faut peut-être un peu d'amélioration dans la finition. La vie sans Messi et Neymar pour le PSG ? Mbappé suffit, on l'a vu contre Strasbourg. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Il peut faire la différence à lui tout seul. On l'a vu dans son attitude : il est prêt pour le leadership." Mettez les voiles ⛵️ pour #RCLPSG !



