RC Lens : un ancien international fait la promotion de Jonathan Clauss

Le nouveau schéma mis en place par Didier Deschamps mardi soir contre la Finlande (2-0), un 3-5-2 avec des pistons actifs offensivement dans leur couloir, offre à Jonathan Clauss un bel espoir d'être un jour appelé en équipe de France. Surtout que le défenseur du RC Lens peut compter sur le soutien d'un autre ancien latéral droit, qui lui a connu 16 sélections, Christophe Jallet.

A So Foot, l'ancien Lorientais et Parisien, entre autres, a expliqué : « Il (Léo Dubois) a quand même fait un match assez intéressant contre l’Ukraine, même si c’était compliqué pour tout le monde. Le problème pour Koundé, c’est que s’il veut exceller à ce poste, il devra jouer latéral droit dans son club, comme Lilian Thuram ou Benjamin Pavard. Mais je pense sincèrement qu’il est largement plus performant dans l’axe. Après, j’adore Jonathan Clauss par son style de jeu, son côté offensif et guerrier. C’est un profil qui serait intéressant, mais c’est compliqué de le sélectionner parce qu’il ne prend pas part aux joutes européennes ».

Christophe Jallet livre de nouveau son regard sur Jonathan Clauss, un prétendant selon lui à une place chez les Bleus à droite. Mais handicapé par un manque d'expérience européenne ? #RCLens :https://t.co/MDeGhoKgTh — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 9, 2021