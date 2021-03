RC Lens : un ancien joueur du club se lance dans une aventure révolutionnaire

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

De Pierre Mankowski, on connaît essentiellement sa carrière d'entraîneur. Qui l'a remporter des titres en Deuxième division avec Le Havre et Caen, diriger Saint-Etienne et Lille mais aussi être l'adjoint des sélectionneurs de l'équipe de France Jacques Santini et Raymond Domenech. Il a également été champion du monde avec les Bleuets U20 en 2013. Ce qu'on sait moins, c'est que Mankowski a également été joueur dans les années 70-80, passant trois ans au RC Lens, de 1972 à 1975.

Bientôt rival du Celtic et des Rangers ?

Aujourd'hui, à 69 ans, Pierre Mankowski a pris ses distances avec la Fédération. Mais il n'en a pas forcément fini avec le football ! En effet, France Football révèle dans son édition de la semaine qu'il est désormais conseiller de Chris Ewing, patron d'un club de quatrième division écossaise, les Caledonian Braves. Sa particularité ? Ce sont les supporters, via une application, qui prennent les grandes décisions relatives à la gestion du club !

"C'est complètement différent de ce que l'on a l'habitude de voir, a expliqué Mankowski à FF. Déjà, ça me permet de parler anglais, ensuite je discute chaque semaine à titre avec Ricky." L'ambition des Braves de jouer dans la même cour que le Celtic et les Rangers d'ici 2025, rien que ça !