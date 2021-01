Tout juste intronisé président du LOSC à la place de Gérard Lopez, Olivier Létang vient de se rendre compte qu'on ne rigole pas avec le RC Lens quand on est un Dogue. Selon L'Equipe, le dirigeant voudrait faire venir à ses côtés Didier Roudet, qu'il a côtoyé au Stade Rennais. Problème : Roudet a été un dirigeant des Sang et Or pendant une quinzaine d'années. Et ça, ça ne passe pas auprès des supporters !

"On ne veut pas de toi"

Ce soir, les supporters du LOSC ont accroché une banderole à l'un des grillages du domaine de Luchin sur laquelle on peut lire : « Roudet : t’es fier d’être lensois, nous à Lille, on ne veut pas de toi ». Le message est on ne peut plus clair et Olivier Létang va être confronté à un choix cornélien pour sa première grande décision de président des Dogues…