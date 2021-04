RC Lens : un anniversaire sur fond d'inquiétude pour Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Révélation de cette saison parmi les coachs de Ligue 1, Franck Haise souffle ses cinquante bougies ce jeudi ! Mais pas sûr pour autant que l'entraîneur du Racing Club de Lens ait le cœur à fêter ça à la Gaillette. En effet, une partie de plus en plus conséquente de son effectif est contrainte à l'isolement après avoir été contrôlée positive à la Covid-19, jetant un voile sombre sur le déplacement à Brest ce week-end.

Déjà 8 absents certains à Brest

Hier soir, un septième cas de Covid-19 a été détecté chez les Nordistes. Selon le journaliste de France Bleu Sylvain Chorley, il s'agirait du latéral droit Cheick Traoré. Un coup dur pour celui qui venait de faire sa rentrée après une rupture du tendon d'Achille l'été dernier qui l'avait contraint à passer tout son temps à l'infirmerie…

Seko Fofana, Tony Mauricio, Loïc Badé, Ignatius Ganago, Facundo Medina et Jonathan Gradit sont les autres joueurs positifs et qui sont d'ores et déjà forfaits pour le déplacement à Brest dimanche. En outre, Florian Sotoca est également forfait en raison d'une douleur à un mollet. Bref, c'est quasiment privé d'une équipe entière que Franck Haise devra défendre la 5e place au stade Francis-le-Blé. On a connu mieux pour célébrer un demi-siècle d'existence…