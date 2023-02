RC Lens : un autre cadre que Fofana pose problème à Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si le RC Lens ne marche pas aussi fort qu’un début de saison, la baisse de forme de Seko Fofana (27 ans) n’y est sans doute pas étrangère. « J’ai un peu moins de réussite en ce moment. Un coup de moins bien. Cela fait partie du football, une saison c’est long. Aujourd’hui, j’ai eu de meilleures sensations et le plus important est ce qui va suivre. À moi de bien me préparer pour revenir plus fort », a expliqué le capitaine des Sang et Or dimanche après la défaite contre l’OL (1-2). Si Franck Haise a balayé cette hypothèse d’un revers de main, un autre de ses tauliers commence à flancher également : Salis Abdul Samed (22 ans). Recruté à Clermont l’été dernier, l’international ghanéen a été époustouflant sur la première moitié de saison mais il est moins tranchant en ce moment. En témoignent ses sept petits ballons récupérés lors de ses deux derniers matches de Ligue 1 (pour 27 perdus), très loin de ses standards. L’Équipe relève aussi que l’influence de « SAS » est aussi de plus en plus réduite par l’adversaire, comme à Lyon, dimanche, où Rayan Cherki l’a bien gêné. 🗞 Coman s'en remettre ?



La une du journal L'Équipe de ce mercredi 15 février > https://t.co/KDb2jaTQoJ pic.twitter.com/qfHI8KBwpZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 15, 2023

