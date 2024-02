RC Lens : un bilan cauchemardesque face aux cinq premiers

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Trois jours après une énorme déception à Fribourg (2-3 a.p.), où il menait 2-0 à la pause et semblait tenir le bon bout pour la qualification en 8es de finale de l'Europa League, le RC Lens a de nouveau trébuché, ce dimanche. Sur le même score, cette fois face à l'AS Monaco, mais toujours avec un scénario hautement décevant puisque les hommes de Franck Haise avaient réussi à remonter un handicap de deux buts avant de s'incliner à la dernière seconde...

1 point sur 18 contre le Top 5...

Cette défaite, en plus d'être douloureuse, souligne les limites de ce Racing 2023-24. En effet, comme le souligne Laurent Mazure, sur les six matches disputés contre une équipe du Top 5 depuis le début de la saison, Lens n'a pris qu'un point sur dix-huit. C'était contre Lille (1-1), le 8 octobre. Sinon, il s'est incliné deux fois contre le PSG (1-3 ; 0-2), deux fois contre l'ASM (0-3 ; 2-3) et une fois contre Nice (0-2). La preuve, comme le souligne le journaliste, que le Racing, 6e, est à sa juste place...

#Rclens 1/18 points face à ceux qui te devancent. Tu es pour le moment à ta place, il n'y a rien d'infamant, et il reste 11 rencontres pour finir en beauté. Aujourd'hui, tu as encore vu une équipe qui se dépouillait et qui allait au bout de des idées, malgré ses manques et avec… — Laurent Mazure (@Laurentmazure) February 25, 2024

