RC Lens : un cadre des Sang et Or annonce la couleur avant l'OGC Nice

Après une grosse première partie de saison, le RC Lens va devoir se remettre dans le bain. Deuxième de Ligue 1 avec 36 points, derrière le PSG, le club nordiste se prépare à reprendre après la trêve pour la Coupe du monde, avec un déplacement en Côte d'Azur pour y affronter l'OGC Nice, 9e au classement, ce jeudi (21 heures).

« Faire un gros match là-bas et prendre des points »

Avant cette rencontre, Florian Sotoca était présent en conférence de presse. Le meneur de jeu des Sang et Or a notamment été interrogé sur le niveau de jeu du Gym et sur son effectif. « L'OGC Nice est une équipe taillée pour jouer l'Europe tous les ans. C'est une grosse équipe. On s'attend à un match compliqué », a confié le numéro 7 devant la presse. « À nous de faire notre match et de rester dans nos principes. On veut tout faire pour faire un gros match là-bas et prendre des points ».