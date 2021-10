RC Lens : un champion du monde cite les Sang et Or en exemple

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Une remontée en Ligue 1 décomplexée, marquée par une lutte pour un billet européen jusqu'à la dernière journée, une 2e place cette saison après 9 journées, un jeu chatoyant… Le Racing Club de Lens impressionne depuis un an. Et il fait des émules. Ainsi, Adil Rami, désormais à l'ESTAC, constate sur le site de la LFP que son entraîneur, Laurent Batlles, a les mêmes principes que Franck Haise. Et il espère que les résultats suivront également…

« Quand il était joueur, il utilisait déjà beaucoup sa tête pour analyser le jeu, il était très malin et il savait exactement ce qu’il faisait, donc je ne suis pas surpris. C’est un coach très intelligent. Comme je l’ai dit, il a aussi cette humilité d’écouter. Tu peux communiquer. Il est vraiment très humain. En plus, avec le style de jeu qu’il prône, j’espère qu’on va jouer plus que le maintien. L’exemple à suivre, c’est le RC Lens de la saison passée. Certes, on a beaucoup de joueurs qui ont été recrutés en fin de mercato, l’équipe met un peu de temps à se mettre en place, mais on a tous les ingrédients pour faire une bonne saison. »

