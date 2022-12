RC Lens : un club espagnol veut Wesley Saïd en janvier

Wesley Saïd sur le départ ? L’attaquant lensois de 27 ans réalise un bon début de saison avec les Sang et Or, il a marqué 6 buts en 12 matchs de Ligue 1. Selon les informations de la Gazzetta Express, le Valence CF voudrait signer Wesley Saïd. Le club serait sur le point de faire une offre pour signer le Français dès cet hiver. En contrat jusqu’en juin 2024, Wesley Saïd est évalué à 2,5 millions d’euros par le site Transfermarkt. Un dossier à surveiller…

🚨@GazzettaExpress

Valencia are interested in rc lens Wesley saed. The club will make a bid for him this January.

He can play as a cam or st pic.twitter.com/j266oCO989