RC Lens : un consortium d'investisseurs arrive, le budget bat tous les records

Avant les trois coups du championnat, L'Equipe poursuit son tour de France des clubs de Ligue 1 et fait une halte, ce mercredi, à Lens. Deuxième la saison dernière et donc qualifié directement pour le tour de poules de la Champions League, le Racing va présenter le plus gros budget de son histoire. Il s'élève à 118 M€. Et la progression en matière financière ne semble pas prête de s'arrêter puisque le club va annoncer très prochainement l'arrivée d'investisseurs minoritaires dans son actionnariat. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS La famille Mulliez bientôt impliquée dans le Racing La Voix du Nord, qui consacre un article à ce sujet, révèle qu'il s'agira d'un consortium d'hommes d'affaires très puissants bien implantés dans le Nord : "Ce regroupement comprend notamment l’AFM (Association Familiale Mulliez, connue notamment à travers l’enseigne Auchan ou encore Leroy Merlin), Octave Klaba, fondateur d’OVH qu’il préside. Il s’agit d’une entreprise roubaisienne devenue un grand du « Cloud computing » et qui s’est fait connaitre dans l’hébergement web. Ainsi que l’IRD, l’Institut régional de développement au sein du fonds de dotation Entreprises et Cités. La région serait aussi présente dans l’opération". Que du lourd, histoire de donner au RCL des fondations très solides. Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 La recherche d'un actionnaire minoritaire semble arriver à son dénouement pour le #RCLens, avec un ancrage régional renforcé :https://t.co/mouJA33fuy — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 9, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Son exceptionnelle saison 2022-23 ne sera pas un sommet pour le RC Lens, qui veut poursuivre la progression entamée depuis la remontée il y a trois ans. Fort d'un budget record de 118 M€, le club artésien va bientôt faire entrer un consortium d'investisseurs dans son actionnariat.

Raphaël Nouet

Rédacteur