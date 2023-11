RC Lens : un coup de moins bien pour Samba avant l'OM ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Ce dimanche, jour de choc face à l'OM, La Voix du Nord s'interroge : "Brice Samba est-il moins décisif ?". Le quotidien régional appuie sa question sur des chiffres : le gardien du RC Lens encaisse plus de buts cette saison que la précédente (1,16 en moyenne par match contre 0,76), son taux de clean sheet a baissé (34,4% contre 40,5%) et sa moyenne d'arrêts est passée de 80% à 75,6%. Il reste toujours l'un des meilleurs gardiens de L1 (le 5e selon les stats) mais l'impression est que s'il réalise toujours des arrêts spectaculaires, il cède au moins une fois par match. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "Les arrêts vont venir" Cet état de fait, Samba lui-même l'a reconnu, assurant travailler dessus. Son entraîneur, Franck Haise, ne s'est pas montré plus inquiet que ça. Quant à son partenaire du quotidien, Jean-Louis Leca, il se montre carrément optimiste : "Ce qu'il fait depuis le début, c'est très bien. On ne discute même pas de ça. J'ai été à ce poste, on veut être tout le temps décisif, faire des arrêts... C'est le meilleur moyen de se perdre. On reste dans ce qu'on sait faire, et les arrêts vont venir. Et sur les quatre-cinq derniers matches, il a été plus que décisif. Il a toujours sorti l'arrêt quand il fallait". Pas de crainte, donc. Et quoi de mieux que son ancien club, l'OM, dans un match au sommet pour permettre à Brice Samba de montrer qu'il est toujours au sommet ? Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 𝑱𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 🔥



J1⃣2⃣ @Ligue1UberEats

🆚 @OM_Officiel

⌚️ 20h45

📍 Bollaert-Delelis

🚌 https://t.co/Gu7WXTuGTp

📲 #RCLOM



Depuis le début de la saison, le gardien du RC Lens Brice Samba se montre moins impérial, moins décisif. Mais le principal intéressé a conscience de certaines de ses lacunes et il peut compter sur le soutien de son entraîneur, Franck Haise, comme de ses partenaires.

