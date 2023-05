RC Lens : un coup de pouce toulousain pour recoller à l'OM ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si la journée de Ligue 1 aurait pu être presque parfaite pour le RC Lens alors que l'AS Monaco et le PSG se sont inclinés (respectivement à domicile contre Montpellier (0-4) et contre Lorient (1-3)), l'OM a remis un petit coup de pression en s'imposant 2-1 contre l'AJ Auxerre et en reprenant quatre points d'avance dans la course à la deuxième place. Néanmoins les Sang et Or peuvent compter sur un petit avantage au moment de se déplacer mardi sur la pelouse du Toulouse FC en match en retard de la 33ème journée de Ligue 1. En effet, non seulement les Violets déjà sauvés et assurés de jouer l'Europe l'an prochain sont en roue libre en championnat... Mais les Haut-garonnais seront très fatigués mardi soir au moment de célébrer leur titre au Stadium.

Des Toulousains démobilisés mardi soir ?

Rentré de Paris dans la nuit de samedi à dimanche, en ayant très peu dormis, les Toulousains ont encore fait la fête dimanche au Capitole avec les supporters. A l'issue de la victoire contre les Nantais au Stade de France, Philippe Montanier a reconnu que ses joueurs risquaient de passer une deuxième nuit de suite à faire la fête : « On joue quand même mardi donc j’aimerais bien qu’on aille au Capitole et qu’on aille se coucher derrière mais pour une fois, je ne suis pas sûr d’être entendu », a rigolé l'ancien coach des Sang et Or.

Pour résumer Après deux jours de fête et des nuits assez courtes, le Toulouse FC doit se replonger dès mardi dans un choc de Ligue 1 face au RC Lens. Déjà sauvés en championnat, les Violets - qui vont présenter leur coupe au Stadium - auront-ils réellement la tête à offrir une vraie opposition aux Lensois ?

