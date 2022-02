RC Lens : un dernier doute dans le onze à Lorient, un buteur bientôt à Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens va enfin retrouver Ignatius Ganago ! Hier soir, l’attaquant camerounais était titulaire lors de la victoire des Lions Indomptables contre le Burkina Faso (3-3, 5 tab 3) avant de sortir à la mi-temps alors que son équipe était menée de deux buts...

Aligné pour seulement 20 minutes pendant la phase de poules, Ganago ne s’est pas blessé et rentrera à la Gaillette plein de bonnes ondes. De son côté, Franck Haise, a encore une incertitude dans le onze qu’il alignera à Lorient pour le compte de la 23e journée de L1 (13h). Celle-ci concerne Cheick Doucouré.

Victime d’une contusion en Coupe de France face à l’AS Monaco (2-4), le milieu du RC Lens a repris vendredi un entraînement aménagé et devrait être remplacé par Patrick Berg. Selon L’Équipe, Massadio Haïdara devrait quant à lui occuper le couloir gauche en remplacement de Premislav Frankowski.

Les unes du journal L'Équipe du dimanche 6 février 2022 pic.twitter.com/O8V8KoAeZ4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 5, 2022