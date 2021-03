RC Lens : un Franck Haise bis prêt à émerger en Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

L’annonce est tombée hier soir : Pascal Dupraz n’est plus l’entraîneur du SM Caen. Le technicien a été débarqué alors que le club normand est un très décevant 14e de L2 et qu’il ne compte qu’une seule victoire en 2021. Dupraz sera remplacé jusqu’à la fin de la saison par le tandem Fabrice Vandeputte (entraîneur principal) - Cédric Hengbart (entraîneur adjoint).

Il s'agit de deux hommes du sérail puisque le premier s’occupait de l’équipe réserve et que le deuxième, ancien joueur du club, le secondait déjà. Ce tandem, dont aucun des membres n’est titulaire du BEPF, a donc huit matches pour éviter la catastrophe au club du Calvados.

Vandeputte a fait ses gammes au RC Lens

Vandeputte a la particularité d’avoir fait ses gammes au RC Lens, en tant qu'entraineur des U19 de 2014 à 2017. Il y avait démontré ses qualités de formateur et jouit d'une très bonne réputation. En 2017, le technicien avait quitté la région pour Bourg-en-Bresse avant de rebondir à Caen. « Il prend la relève, aujourd'hui, de Dupraz, un peu à l'instar du parcours d'un certain Franck Haise », fait observer le site Made In Lens.