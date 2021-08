RC Lens : un joueur a tout cassé à Monaco, Haise a signé une masterclass après le match

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Franck Haise a aimé la prestation du RC Lens hier à Louis II. Impressionnants de solidité et de réalisme, les Sang et Or ont profité des largesses de l’AS Monaco pour punir les hommes de Niko Kovac par deux fois (2-0). Si l’attaque a été prolifique, que dire de la défense du RC Lens ? Alors que Kevin Danso a été très solide, Jonathan Gradit a été encore plus impressionnant.

« Il a fait une première période incroyable, en coupant toutes les trajectoires et en remportant des duels importants. Une super lecture du jeu défensif, des retours précieux et des relances osées et payantes. Constant sous la pression en seconde période », a analysé L’Équipe qui lui a attribué la note de 8/10. Mohamed Toubache-Ter confirme que le défenseur central du RC Lens a tout cassé à Monaco : « GRADIT TAILLE PATRON STRATOSPHÉRIQUE SOLIDE INCROYABLE. »

Si Gradit a impressionné son monde, Haise n’a pas été mal non plus après la rencontre. Déjà flatté par les louanges de Thierry Henry à son endroit, le coach du RC Lens s’est signalé dans son analyse du match. Après avoir revu les images sur l’expulsion de Cheick Doucouré, il est ainsi revenu sur ses propos en donnant entièrement raison à l’arbitre. Classe.

Franck Haise en conf "pas revu toutes les images mais le rouge de Doucouré me paraît sévère"

quelques minutes plus tard alors que tout le monde attend Kovac, Haise revient devant les journalistes "j'ai revu d'autres image ... rien à dire rouge logique"



classe ! respect à lui — Antoine Morin (@Mor1Antoine) August 21, 2021