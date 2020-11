RC Lens : un lien particulier rapprochait Facundo Medina de Diego Maradona

Si Facundo Medina n'était pas titulaire au coup d'envoi pour la rencontre face au FC Nantes, ce n'était pas lié au décès de Diego Maradona. Franck Haise avait prévu de laisser souffler son défenseur pas vraiment à son avantage lors des deux dernières rencontres contre Reims et Dijon.

Ce choix aura au moins eu le mérite de permettre à l'Argentin de digérer l'annonce du décès du Pibe de Oro. Comme il l'a confié au site du RC Lens, relayé par Lensois.com, découvrir la nouvelle en allant au stade a été un choc. D'autant qu'un lien particulier les unissait. « Je partais pour le stade, j’étais concentré sur le match avec beaucoup de joie et d’enthousiasme pour que les choses se passent bien et j’ai appris la nouvelle par un coéquipier. Cela m’a beaucoup choqué. Dans mon cas, j’ai pensé à plein de choses. Malheureusement, je l’ai jamais rencontré mais je ressens quelque chose de particulier à son égard car nous venons du même quartier », a confié le défenseur argentin.

Du même quartier que Maradona

Facundo Medina a ensuite rendu un hommage particulier à celui qui fait figure d'idole pour tous les Argentins. « Diego Maradona était une personne très spéciale, exceptionnelle pour notre pays pour ce qu’il signifie en Argentine. Il faut penser à tout ce qu’il nous a donné et ne retenir que la joie qu’il savait nous donner sur le terrain, peu importe ses bons et mauvais côtés,. Personne n’est parfait. Il faut uniquement se souvenir de toutes les joies qu’il a données à tous les Argentins. C’était un coup très dur pour moi. Je pense que tant pour moi que pour les Argentins et le monde entier, personne ne si attendait. »