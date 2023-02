RC Lens - Mercato : un nouveau cadre prolonge !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

« Pilier défensif de l'effectif depuis quatre saisons, Jonathan Gradit continue de faire son trou au Racing et prolonge jusqu'en 2026 » : c'est en ces termes que le RC Lens annonce la prolongation de l'ancien caennais (30 ans), qui était sous contrat jusqu'en 2024. Ces dernières semaines, le Racing a prolongé Jean-Louis Leca (2024), Massadio Haïdara (2025), Wesley Saïd (2026), Facundo Medina (2026), Florian Sotoca (2026) et Deiver Machado (2026). « 𝑱𝒐’ » 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒊𝒕 𝒑𝒐𝒖𝒓𝒔𝒖𝒊𝒕 𝒔𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆́𝒆 𝒂𝒖 𝑹𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈 ⛏️



▶️ https://t.co/8dXKvwlT26#FierDEtreLensois #Gradit2026 pic.twitter.com/9OTqkvuSWF — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2023

