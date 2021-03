RC Lens : un nouveau problème se profile pour Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

L'élimination de la Coupe du France a été un gros coup dur pour le RC Lens. Parce qu'elle a été subie face à une formation de National 1, le Red Star, et parce que les Sang et Or menaient 2-1 à dix minutes du coup de sifflet final. Après la partie, Franck Haise a pointé du doigt les errements de sa défense mais aussi le relâchement général de son équipe. Mais un autre souci se profile pour le coach artésien…

"Je m'attends à un match compliqué"

Dimanche prochain, le Racing accueillera le FC Metz en championnat. Une sorte de match au sommet pour la 5e place, les Sang et Or étant 5es et les Lorrains 6es, à trois points. Frédéric Antonetti et ses hommes ont conscience d'aborder un tournant dans leur saison et l'entraîneur corse a d'ailleurs fait savoir hier, après la qualification de son équipe aux dépens de Valenciennes (4-0), qu'il avait déjà la tête à Bollaert.

« Le déplacement à Lens, ce sera autre chose et je ne crois pas que l’élimination du Racing aura une influence. Il faudra qu’on trouve une formule sans Kouyaté et Centonze, qui seront suspendus. Je m’attends à un match très compliqué car il ne faut pas oublier qu’en L1, Lens reste sur une victoire (3-2) à Saint-Etienne… »