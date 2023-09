RC Lens : un nouvel international au nom ronflant à Lens !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le RC Lens compte un nouvel international dans ses rangs : Neil El Aynaoui ! Recruté cet été en provenance de Nancy, le joueur de 22 ans n’a pas encore pu jouer une seule minute en Ligue 1 - il a été sanctionné de 5 matches de suspension en fin de championnat en National - mais cette trêve internationale est l’occasion pour lui de faire ses débuts avec le Maroc U23 en amical contre le Brésil. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens El Aynaoui a joué avec les U23 Marocains Le jeune Sang et Or est entré en toute fin de rencontre, remportée par les Lionceaux de l’Atlas à Fès (2-1). Si une titularisation du fils de l’ancien tennisman Younès El Aynaoui semblait dans le domaine du possible ce lundi pour la deuxième manche entre les deux nations, le terrible séisme qui a frappé le Maroc ce week-end pourrait en décider autrement. Alors que Bollaert-Delelis accueillera sa sélection nationale mardi soir, le Racing a une pensée fraternelle pour le Maroc, touché par un terrible séisme.



Le club transmet ses pensées aux nombreuses familles endeuillées et apporte son soutien aux secouristes déployés 🙏🇲🇦 — Racing Club de Lens (@RCLens) September 9, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Au moment où le RC Lens connaît les pires difficultés du monde à confirmer son excellente dernière saison, Franck Haise peut compter sur un nouvel international dans ses rangs : Neil El Aynaoui (22 ans), fils de l'ancien tennisman.

