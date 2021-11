RC Lens : un nul en amical ce jeudi pour les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pas d'entraînement pour les Lensois, ce jeudi matin à La Gaillette, mais une opposition amicale à huis clos face aux Belges de Zulte-Waregem, modestes 15es (sur 18) de leur championnat. Privé de ses internationaux (Frankowski, Ganago, Kakuta, Kalimuendo, Farinez et Lesieur), Franck Haise avait aligné le onze suivant : Leca – Wooh, Danso, Medina – Clauss, Fofana, Doucouré, Cahuzac (cap.) Haïdara – Sotoca, Jean.

Les Sang et Or ont démarré à cent à l'heure, menant 3-0 à la pause grâce à Florian Sotoca (5e), Cheick Doucouré (7e) et Corentin Jean (38e). Mais les Belges se sont ressaisis après le repos, à mesure que Haise faisait entrer des jeunes (Gradit et Boli en début de seconde période, Pouilly, Musquet, Thiam, Baldé, Pereira Da Costa et Sow par la suite). Au final, Lens a concédé un 3-3 sans importance car l'essentiel était avant tout de se maintenir en jambes avant le retour de la L1.

🏁 Fin du match. Les Lensois concèdent le nul après une seconde période rythmée par les nombreux changements effectués par Franck Haise.@RClens 3️⃣-3️⃣ @ESSEVEELIVE



⚽ Sotoca (5')

⚽ @C_Doucoureoff (7')

⚽ Jean (38')#RCLZWA #SiFierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) November 11, 2021