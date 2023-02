RC Lens : un onze inédit à Lorient, l’OL a tenté de détourner un chouchou d'Haise !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens va afficher un onze expérimental à Lorient pour le dernier 8e de finale de la Coupe de France (21h). Dans son édition du jour, L’Équipe rappelle que Franck Haise est privé de six joueurs blessés (Buksa, Cabot, Claude-Maurice, Farinez, Fortes et Saïd) mais aussi de Kevin Danso, suspendu. Le manager général du RC Lens a indiqué mardi qu’il conserverait son système, et sa défense à trois à plat. Si tel est le cas, tout partira de la disponibilité ou non de Massadio Haïdara en défense axe gauche. Ismaël Boura se tient prêt. Jean Onana redescendrait dans l’axe. D’après le quotidien sportif, certains cadres (Fofana, Sotoca, Openda, Medina) pourraient souffler. Angelo Fulgini, lui, a explique pourquoi il avait dit oui au RC Lens dans les dernières heures du mercato hivernal. « Je n’étais pas décidé à partir de Mayence, se souvient le milieu offensif de 26 ans formé à Valenciennes. Je préférais montrer que je pouvais y gagner ma place. J’étais dans le groupe pour affronter le Bayern en Coupe (0-4, 1er février). J’avais dit non à Troyes et Strasbourg quatre jours avant la fin du marché. Après l’entraînement, j’apprends l’intérêt de Lens et de Lyon. La lumière est réapparue d’un coup. Comme une bouffée d’oxygène. C’était une évidence. J’ai dit à mes conseillers : “C’est Lens et pas autre chose.” » TROP PUISSANTS



Pour résumer À Lorient, Franck Haise devrait devrait aligner une équipe inédite pour le quatrième des cinq matches de rang du RC Lens avant son déplacement à Lyon dimanche où il aura 24 heures de récupération en moins par rapport aux Gones.

